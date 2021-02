Jorge Medina se retracta y pide perdón a sus colegas gruperos por llamarlos “covidiotas”

Tras las polémicas declaraciones que Jorge Medina nos dio en exclusiva hace un mes donde arremetió contra las fiestas “Covid” de Luis Ángel “El Flaco” y las Yaki Fest de su amigo El Yaki, ahora el cantante se retractó por haber ofendido a sus compañeros, pero no por eso cambia su pensamiento ante la pandemia que se vive en el mundo.

¡Aún no es tarde! Encuentra el regalo ideal en Claro Shop

En la entrevista pasada desde su casa en Mazatlán, Jorge reveló por qué no ha sido parte de estas reuniones donde se juntan todos los exiliados del Recodo y otros amigos cantantes en común, esto fue lo que dijo textualmente.

Violeta Isfel dice "no" a only fans ni revistas para caballeros: “Me siento bien encuerada en mi casa” La actriz inauguró su segunda sucursal de hamburguesas “Isfel Burgers” en la CDMX

“A mí todo ese rollo del “Yaki Fest”, todas esas reuniones de Pancho (Barraza), Firme…yo sé que les caigo bien y me caen bien y nos respetamos, a mí me cae tan gordo ver esas reuniones… me cae tan gordo ver a toda esa bola de ‘covidiotas’ haciendo fiestas”, dijo Jorge en exclusiva a la agencia JDS vía zoom.

“Si tú no sientes empatía o dolor por los demás, ¿qué clase de humano eres?”, apuntó. La otra, “mis papás se enfermaron de Covid y estuvieron bien delicados, mis hermanas no ven a su familia, no están en la casa, qué me digan amargado lo que quieran, pero para mí eso es una estupidez, hay que ser muy pendejos para llevarle la muerte a tu familia”, abundó el ex vocalista de La Arrolladora Banda El limón.

¡Fatality! Llega el primer avance de Mortal Kombat cargado de violencia La esperada película basada en la popular y longeva franquicia de videojuegos, llegará en abril

Aunque aprecia a todos sus colegas, es enemigo de esas fiestas, por lo que terminó diciendo que si nadie ha perdido a algún familiar por esta enfermedad y no tienen empatía, “no te sirve de nada que cantes tan bonito si en tu cerebro tienes un chicharro en la cabeza”, mencionó Medina, lo que causó polémica en el mundo grupero.

Sin temor a nada ni esconderse, nos encontramos al cantante saliendo de Televisa donde ahora expresó estar arrepentido de lo dicho explicando por qué dijo lo anterior.

Los Tigres del Norte aprovechan la pandemia para regresar a los escenarios con disco inédito Tras 10 años de haber grabado su MTV Unplugged, a modo de concierto em línea lazaron todos los videos en su canal de Youtube

“Yo hago entrevistas siempre de buenas por zoom, en ese momento murió Oscar Espinoza mi jefe de seguridad y compañero de cuarto en la Arrolladora, ‘el Melón’, yo dije las palabras de manera incorrecta, eso no quiero que mi opinión sea diferente, es la misma”, indicó el intérprete de “Un amante”.

Por consecuente, pidió perdón a dos de sus compañeros por usar palabras ofensivas y ellos pueden hacer lo que quieran de sus vidas. “Solamente quiero pedirle perdón de verdad al Yaki porque mencioné su fiesta y él no me pide nada para vivir, cada quien vive como quiere”.

“Yo soy un caballero no acostumbro a esconderme tampoco y me da vergüenza con Pancho Barraza por haber usado dos palabras incluyentes que fueron ofensivas porque soy una persona que respeta, no las dije con la cabeza, las dije con el corazón, con coraje y yo creo que no se lo merecían”, indicó.

Sin embargo, el mes paso tuvo una presentación después de un año de no cantar en Zinacantán, Chiapas, pero lo hizo porque ya le habían pagado el evento. “Estoy muy contento de hacerlo porque el estado está en verde cuando hice el contrato, ya me habían dado ese dinero, yo soy un prestador de servicios profesionales y eso es muy diferente a que yo arme una fiesta”, se justificó el mazatleco.

Lo más visto en Publimetro TV:

Colectivos feministas protestan en Chilpancingo por la candidatura de Félix Salgado Macedonio Con pancartas, cantos y pintas los grupos feministas exigieron dar marcha atrás a la candidatura de Salgado Macedonio

¡Brutal! Patinador semidesnudo cae en agua helada en canal de Ámsterdam Las imágenes viralizadas en redes sociales muestran a un hombre en ropa interior que al patinar sobre un canal cayó en un foso de agua helada