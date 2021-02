Llueven escombros del cielo al fallar el motor de un avión tras despegar en Denver

El asombro inicial se convirtió en conmoción y miedo después de que los habitantes de una zona residencial de Broomfield, en Colorado, cerca de Denver, se dieran cuenta de que los objetos que caían del cielo podían ser partes de un motor de avión.

Un grupo de niños estaba jugando en un parque el sábado cuando empezaron a llover sobre ellos presuntas piezas negras de un motor de avión, mientras su madre les instaba a coger sus mascotas y marcharse.

