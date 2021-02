Polémica por domicilio de Colosio Jr es denuncia ciudadana, no algo político afirma el abogado Enrique Ogaz

La polémica continúa sobre la residencia definitiva de Luis Donaldo Colosio Jr. en Monterrey, varias entidades políticas dicen haber sido los que iniciaron las denuncias por esta controversia, pero esto es algo que el abogado Enrique Ogaz Díaz quiso aclarar en sus redes sociales afirmando que fue una denuncia ciudadana impuesta por él mismo.

El abogado Enrique Ogaz declaró que la denuncia por el domicilio de Colosio Jr, la inició el como una denuncia ciudadana y no fue algo político / captura de pantalla

Para el abogado, que el Instituto Nacional Electoral y el municipio de Monterrey entreguen una constancia al candidato de Movimiento Ciudadano es ilegal, porque no puede ser válido, ya que solo tener un INE con una dirección no significa que se resida en dicho lugar, sino que también hay que demostrar que se ha vivido en el inmueble durante el último año, algo que Colosio Jr. no puede demostrar fehacientemente.

LA VERDAD SOBRE EL CASO COLOSIO JR Publicado por Enrique D. Ogaz Diaz en Domingo, 21 de febrero de 2021

En un video que se ha vuelto viral en redes sociales, el abogado argumenta que aunque el aspirante a la candidatura por Monterrey ha presentado recibos de luz, agua o gas las cantidades de consumo reflejadas no son consistentes al consumo promedio de una familia mensualmente, pues se trata de cantidades mínimas que dan indicio que el domicilio no es habitado normalmente.

Según información de El Blog del Regio para demostrar la residencia de Colosio hijo, autoridades acudieron al domicilio y preguntaron a 10 vecinos sobre si el político vivir en dicho lugar.

De las 10 personas consultadas, siete dijeron que tenía más de dos años que él ya no vivía ahí.

“Expresa que sí conoce al señor Luis Donaldo Colosio Riojas ya que eran vecinos y llegaban a encontrarse en el parque cuando llevaban a sus respectivos hijos a jugar, pero que, pasando las elecciones de 2018, el señor Colosio dejó de recibir en el fraccionamiento, por lo que tiene aproximadamente tres años que ya no vive ahí”, señala el testimonio de Alejandro Rafael Pulido Gámez, vecino del domicilio que registró Colosio.

Fuentes cercanas al caso, revelaron que en realidad Colosio Riojas vive en el Fraccionamiento Cantizal, en Valle Poniente, Santa Catarina.

