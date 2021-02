¡Sin medidas! Policía desmantela fiesta clandestina en parque de Ámsterdam

Una fiesta ilegal en el Vondelpark de Ámsterdam, que al parecer reunió a cientos de personas, fue dispersada por la policía el domingo 21 de febrero por la noche.

Las imágenes muestran a los asistentes a la fiesta bailando al ritmo de la música sin tener en cuenta el distanciamiento social antes de que las furgonetas de la policía llegaran al lugar para dispersar la reunión.



Los participantes abandonaron el parque a la llegada de las fuerzas del orden.

Large parties were going on (some still are) at the Vondelpark in Amsterdam today. pic.twitter.com/UFecrJ0KLa

— МладенЈНЦ (@JncMladen) February 21, 2021