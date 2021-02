Gloria Trevi desea que Angelina Jolie reviva el recuento de los daños en su bioserie

Luego de recibir un premio por trayectoria en Premios Lo Nuestro, Gloria Trevi, arribó a la Ciudad de México donde se mostró agradecida por los mensajes de solidaridad debido a que su hijo Miguel Armando, dio positivo a Covid-19 y se encuentra aislado en un colegio militar donde asiste a la escuela en Estados Unidos

A su llegada al ACIM, la cantante compartió los síntomas de salud de Miguel, de 15 años de edad, quien lleva siete días con el virus. “Muchas gracias por preocuparse mi hijo está bien, está encerrado en un colegio militar, lo tiene en cuarentena por seguridad, me dice que un día se siente cansado otro día le duele la cabeza”, dijo Gloria a JDS.

Y hablando de este virus, quien también se contagió fue su esposo Armando Gómez, salió bien librado y ahora es de los privilegiados de haberse vacunado en Estados Unidos donde viven, aunque ella aseguró que no se la ha puesto. “Todavía no, pero me voy a vacunar a la primera que pueda, claro que sí y todos vacúnense no tengan miedo”.

Es un honor recibir el “Premio a La Trayectoria” de @premiolonuestro 🙏🏻 Estoy cocinando algo especial para ustedes, y quiero saber … ¿que canción quieren escuchar? 👉🏻 Comenten que los estoy leyendo 💃🏻 #Trevilanders #TodosMeMiran #Gloria #premiolonuestro pic.twitter.com/f0Kt4ZIWZH — GloriaTrevi (@GloriaTrevi) February 5, 2021

Después de vivir este trago amargo el año pasado, además de pasar por un duró momento en su matrimonio hasta pensar en la separación, la pandemia le cambió el panorama. “A mí la cuarentena me cayó bien en ese sentido, en el amor”.

Sin embargo, hace unos días asistió a una fiesta privada donde cantó y salieron a relucir unas fotos en las redes sociales donde se ve que no había sana distancia justificándose diciendo que hubo pruebas de antígenos. “Hubo exámenes de Covid para todos, yo ahorita vengo picoteada”, apuntó durante su caminata por llegar hasta la camioneta que ya la esperaba.

Ahora que se encontró con Alejandra Guzmán en Miami, dejó entre ver si harán una gira juntas pero tal vez será hasta que concluya la crisis sanitaria. “Con Alejandra tengo un compañerismo increíble, creo que va a haber mucho trabajo, saludos para todos, salud para el mundo”, indicó Gloria, quien dará un concierto virtual “Trevi in da house” el próximo 27 de febrero.

Otro motivo que la trajo a México es para empezar con la planeación de su bioserie que tiene contemplada hacer la productora Carla Estrada, pero, ¿quién le gustaría que la interpretara e hiciera el recuento de los daños de su vida?, “Eso van a tener que hacer casting, pero la verdad me gustaría Angelina Jolie”, señaló sonriente.

Y sobre de la demanda que tiene en el estado de Texas por difamación, mencionó que está detenida por la pandemia. “Como todo, en todas las situaciones legales ha habido un poco de retraso en la mayoría de las cosas obviamente”, expresó sobre el proceso que lleva más de 10 años contra la televisora del Ajusco y Paty Chapoy.

