Niurka revela que es alérgica a la marihuana pero “nunca debió ser una droga prohibida”

Niurka Marcos expresó que el consumo de marihuana debería estar aprobado en el país para uso medicinal luego de que hay mucha gente que la necesita para su sistema inmunológico y tratamientos de varias enfermedades como la epilepsia.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la vedette contó que es alérgica a la hierba que la naturaleza nos brinda y no le gusta. “Me hace alergia el PH del cigarro, me pone hasta el ‘culo’, una vez lo hice con mis amigos de Los Ángeles y caí en mi cama como tabla de planchar porque soy alérgica”, dijo a JDS.

Sin embargo, cree que no debe ser una droga prohibida y está a favor que sea legal. “La mariguana nunca debió ser una droga prohibida, fue una yerba que nos dio la naturaleza para nuestro equilibrio inmunológico los niños con Parkinson, epilepsia para evitar todo eso”.

A Gabriel Soto le gustaría casarse en el Kremlin de Moscú con su novia Irina Baeva “¿Estaría padre no?, no sé todavía estamos viendo”, coincidió la pareja del momento

Con su singular forma de expresarse y alegría, también dijo que a sus 53 años no ha tenido la necesidad de sacar su cuenta only fans para mensajes más subliminales. “Yo putearía pero en más privado, a domicilio, yo enseñar el ‘chocho’ públicamente no ha llegado mi hambre hasta allá”, dijo sonriente.

“La emperadora” también salió en defensa de su amiga Aracely Arámbula, porque su ex pareja Luis Miguel no procura a los hijos que tuvieron Daniel y Miguel, y cree que en ningún momento de su vida le preocupa quedarse solo, además de que no trata bien a las mujeres.

Jorge Medina se retracta y pide perdón a sus colegas gruperos por llamarlos “covidiotas” “Quiero pedirle perdón de verdad al Yaki y a Pancho Barraza por haber usado dos palabras incluyentes que fueron ofensivas”, dijo

“Siempre lo he tenido como un hombre coloca mal a las mujeres en un escenario de infidelidad, exhibición, de manipulación, mientras tenga varo y fama siempre va a tener a una mujer que quiera figurar a su lado y salir en la foto, por lo tanto quedarse sólo no le preocupa”, señaló la cubana.

Ahora que Irina Baeva se casará con Gabriel Soto le parece bien, al señalar que después de terminar una relación al primer minuto de libertad tú puedes casarte con quien quieras además un papel no vale nada.

“Un papel lo único que te hace es vivir la experiencia de casarte como una princesa y un príncipe, Es una muchacha muy linda con un hombre muy guapo”, indicó Niurka quien se mantiene en la soltería.

