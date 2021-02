Rescatan voluntarios a ballenas varadas en playa de Nueva Zelanda

Un grupo de ballenas piloto de aleta larga fue rescatado el pasado 22 de febrero por voluntarios en Farewell Spit, una playa remota en la Isla Sur de Nueva Zelanda. Las ballenas estaban varadas en la orilla cuando las encontraron.

Según el Departamento de Conservación (DOC), la manada originalmente contenía 49 ballenas, pero nueve han muerto. Los 40 ejemplares restantes fueron mantenidos con vida por un equipo de más de 60 voluntarios, usando cubetas de agua y las manos para mantener a las ballenas hidratadas y evitar que se giren y ejerzan presión sobre sus aletas. Esperaron así hasta que regresó la marea alta, lo que les permitió volver al agua.

⚠️ We are responding to 49 long-finned pilot whales that have stranded at Farewell Spit. High tide is about 6pm and it is aimed to refloat the whales once the water is deep enough.

At this time, we’re not looking for other volunteers to assist as we have enough people. pic.twitter.com/0bDCxeZvbY

— Department of Conservation (@docgovtnz) February 22, 2021