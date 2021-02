¡Regresa Spidey! No Way Home es el título de la tercera entrega con Tom Holland

¡Ya hay título para la tercera película de Spiderman del universo cinematográfico de Marvel! Luego de muchos rumores y supuestos títulos filtrados, Sony y Marvel Studios lanzaron un pequeño avance donde se reveló No Way Home como el título oficial para la conclusión de la trilogía.

El clip muestra al trio protagonista: Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon saliendo de la oficina del director Jon Watts tras una conversación sobre el supuesto título de la película, ya que ayer, los tres compartieron diferentes propuestas de título para la ultima película del trepamos, las cuales resultaron completamente falsas.

El nuevo título de Spider-Man es… Spider-Man: No Way Home solo en cines esta Navidad.

Tras caminar por un pasillo lleno de adornos y en donde se puede ver incluso un póster de Amazing Fantasy #15 (primera aparición del amigable vecino en 1962), los jóvenes actores pasan junto a un pizarrón lleno de posibles títulos donde No Way Home destaca al centro.

La película llegará en navidad de 2021 / Cortesía Sony

La trama de la tercera película es prácticamente un misterio, aunque se ha confirmado el regreso de Jaime Foxx como Electro de la saga The Amazing Spiderman y de Alfred Molina como Dr. Octopus de la saga de Sam Rami, lo que ha levantado la sospecha de un posible corossover de los arácnidos en el cine, sumado a que la competencia DC, planea unir a Michael Keaton y Ben Affleck como Batman para The Flash.

Aunque el avance es breve, se puede ver la palabra Home Worlds dentro del pizarrón tachada, negando la posible aparición de otros arácnidos, sin embargo la cromática del título, que hace referencia por primera vez a los colores emblemáticos del héroe, además de varias filtraciones, hacen pensar a los fanáticos que la llegada de otros webheads es inminente.

La palabra Home Worlds que hace referencia otros universos aparece descartada / Captura de video

¿De qué tratará Spiderman No Way Home?

Far For Home terminó con J.J. Jameson revelando la identidad de Spidey a todo el mundo, por lo que la posible resolución sea adaptar el arco One More Day de Michael Straczynski, donde Parker hace un trato con el villano Mephisto para que todos olviden su identidad a cambio de perder al amor de su vida.

