¡De regreso! Confirman nueva versión en 3D de Los Rugrats

La aclamada caricatura de Nickelodeon, Los Rugrats, regresa a la pantalla con el elenco del doblaje original en inglés, aunque con un nuevo estilo de animación, tal como lo anunció la casa productora Paramount Pictures a través de las redes sociales oficiales de su plataforma de streaming el pasado 25 de febrero.

En el adelanto compartido a través de un hilo de Twitter por parte de Paramount+ con el resto de sus próximos estrenos, se muestra a Angélica Pickles engañar a Carlitos para que le traiga galletas mientras Tommy, Susie, Phil y Lil ven su dinosaurio favorito, Reptar, en la televisión.

#ParamountPlus is bringing back your favorite babies: The Rugrats. The new series features the original voice cast with an updated animation style. pic.twitter.com/2vmzPUhmXc

— Paramount+ (@paramountplus) February 24, 2021