Zack Snyder regresa a los zombies con Army of the Dead

Luego de 17 años alejado del género, Zack Snyder regresó a los zombies y mundos apocalípticos en el primer avance de su película Army of the Dead, que llegará Netflix el próximo 21 de mayo.

Tras algún tiempo detrás del universo DC con El Hombre de Acero, Batman V Superman y Liga de la Justicia, Snyder contará la historia de un apocalipsis zombie en Las Vegas, mientras que un grupo de mercenarios decide ingresar a la zona de cuarentena para robar un enorme botín en la ciudad.

What happens in Vegas, must stay in Vegas. #ArmyOfTheDead pic.twitter.com/hPnGbD6xLA

— Zack Snyder (@ZackSnyder) February 25, 2021