¡Alerta! Reportan a ladrón que entró a robar a un departamento en Guadalajara

En redes sociales se compartió un video donde un ladrón entra a un departamento a robar en la calle Tomás V. Gómez entre la avenida México y Justo Sierra en la colonia Ladrón de Guevara en Guadalajara.

De nuestro inbox Este sujeto ingreso a robar a un departamento ubicado sobre la calle Tomás V. Gómez entre la avenida México y Justo Sierra, en la colonia Ladrón de Guevara, en #Guadalajara. pic.twitter.com/XXOR3EH3H5 — Qué Poca Madre (@QuePocaMadre_Mx) February 26, 2021

En las imágenes podemos observar cómo el presunto delincuente entra a la morada del departamento con una chamarra negra, cuando de repente empieza a escalar por la pared para lograr llegar al techo y poder entrar. Segundos después, la cámara que graba el suceso lo pierde de vista.

Enorme remolino arrasa con tianguis de autos en Actopan, Hidalgo La tarde de este jueves un remolinó sorprendió a clientes y comerciantes del tianguis en Actopan

Hasta ahora, las autoridades no se han pronunciado al respecto. En los últimos días, en la ciudad de Guadalajara, se han reportado el aumento de distintos casos de robo, no solamente a departamentos, si no, a tanques de gas e incluso bicicletas.

Te recomendamos ver:

Lo más visto en PublimetroTV:

Así fue la detención de #LadyRayaVagones en Deportivo Oceanía El video difundido a través de Facebook muestra a la implicada bautizada como #LadyRayaVagones siendo detenida en la estación Deportivo Oceanía