Julio Camejo: "Hablen con sus hijos, saben que sus partes privadas no se tocan"

Julio Camejo se fue a disfrutar de unas vacaciones junto a su familia en medio de la pandemia para distraerse sobre todo con su hija y también apaciguar su duelo por el reciente fallecimiento de su mamá doña Gladys González.

¿Ya sabes cuál es la mejor tienda para iniciar tus compras este año? En Walmart encontrarás precios bajos y rebajas para todos, en una diversidad de productos de la canasta básica, abarrotes y más…



El cubano nos compartió a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cómo ha sido este duelo que lleva tiempo reparar el corazón.

"La muerte es un proceso que hay que entender, vivan intensamente cuando esa persona no esté, sean esos momentos vividos los que llenen su vacío", dijo a JDS el actor.



Aseguró que pone su mejor cara ante la vida y su familia para que no lo vean triste. "No estoy feliz, la tristeza es inevitable, pero el sufrimiento tú decides si quieres o no seguir, el sol sale con o sin, está en ti disfrutar de este momento llamado vida".

Y hablando de disfrutar la vida en plena pandemia, no descarta vacunarse contra el Covid-19.

"En los libros nos han enseñado que si la humanidad pasó de un promedio de vida de 25 a 80 o 90 años ha sido gracias a todas las vacunas, sería una tornería no ponérsela porque podrías seguir contagiando", externó el bailarín.

También habló del tema que es el abuso sexual no concesuado y sobre todo de menores siendo un tema tan delicado, él como padre de familia tiene muy claro que se tiene que hablar con los niños enseñándoles que deben cuidar su cuerpo.



"Hablen con sus niños desde pequeños, ellas saben (sus hijas) tanto Sofía como Elizabeth saben que sus partes privadas no se tocan y hay que pedir permiso para tocar, hablamos con ellas sean los padres", indicó Julio al respecto del caso del actor Ricardo "N", acusado de abusar de su hija de 14 años y ahora está en proceso penal.

Te recomendamos ver:

Lo más visto en PublimetroTV:

Niurka revela que es alérgica a la marihuana pero “nunca debió ser una droga prohibida” También dijo que no piensa tener su cuenta de only fans y se lanzó contra Luis Miguel porque no trata bien a las mujeres