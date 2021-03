Encuentran en Pompeya una carroza ceremonial romana casi intacta

Una carroza ceremonial romana muy bien conservada fue encontrada en la zona cercana a Pompeya, antigua ciudad romana destruida por la erupción del Vesubio hace casi 2 mil años.

La carroza de cuatro ruedas hecha de hierro, con decoraciones de estaño y bronce, se encuentra en un casi perfecto estado de conservación, tal y como muestran las imágenes del sábado.

"Pompeya sigue sorprendiendo a la gente con sus descubrimientos y seguirá siendo así durante algunos años, ya que quedan 20 hectáreas por excavar. Sobre todo, es una muestra de que este lugar todavía pueda ser potenciado para atraer a más turistas de todas las partes del mundo", declaró el ministro italiano de Cultura, Dario Franceschini.

La antigua ciudad de Pompeya fue devorada por una erupción del volcán Vesubio en el 79 d.C. El sitio arqueológico fue clasificado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

The four-wheeled processional chariot. The last discovery of #Pompeii.⤵️https://t.co/XP52Pp3imB

