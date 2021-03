Anthony Hopkins sorprende bailando al ritmo del merengue

Sir Anthony Hopkins, uno de los actores más reconocidos y recordados de la actualidad, sorprendió a las redes sociales luego de compartir un video en donde baila merengue al ritmo de Elvis Crespo.

El interprete conocido por haber dado vida a Hannibal Lecter y a Odín en el Universo Cinematográfico de Marvel, subió a su cuenta oficial de Twitter, el clip donde, pese a su avanzada edad, da lo mejor de sí mismo para presumir sus mejores pasos de baile.

El pequeño baile del actor, fue ampliamente elogiado en redes sociales, donde también le informaron a Hopkins, que el interprete, Crespo, es de Puerto Rico y no de Colombia como afirmaba el actor en el clip.

Por otra parte otros internautas respondieron al contenido con diversos memes, gifs e incluso más recomendaciones musicales para bailar a futuro.

with all due respect, but why did it make me similar to the movie "sword in the stone" from disney? pic.twitter.com/rvsQBeDZUl

— Felix Adolfo Martinez (@SRHornet21) March 2, 2021