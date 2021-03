Aparece #LadyProle y dice que los ricos le roban la vacuna a "la prole"

Un clip compartido en redes sociales, generó polémica en los internautas luego de que mostrara a una mujer en Puerto Vallarta, Jalisco, negándose a aplicar la vacuna contra el Covid-19 a una adulta mayor que aparentemente venía de otro municipio: “Los ricos le roban la vacuna a la prole" dijo y fue apodada como #LadyProle.

El breve clip, muestra a la mujer mayor, hablar con la encargada de la lista de vacunación, quien le dice: “ Sí la paso a usted, voy a pasar a todos los ricos que mandan aquí por contactos” menciona y termina la conversación con la adulta mayor, mientras que otro hombre que grabó el incidente, le pide no politizar las cosas.

El problema inició luego de que la anciana implicada, junto con otras personas mayores, llegaran a vacunarse a la clínica número 179 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pero no contaban con identificación del INE ni otro documento que los acreditara como pobladores de la zona.

Las palabras de la funcionaria, fueron ampliamente criticadas en redes sociales pues el haberse referido a la gente como “prole” fue indígnate para los internautas, sin embargo otros usuarios aunque estuvieron de acuerdo en que el término no fue el correcto, concordaron a que en efecto la gente quiere saltarse la fila y ganar la vacuna a la clase media y baja.

Según información de Reporte Índigo, varios adultos mayores de otros estados, han llegado a la misma clínica jalisciense sin ser residentes de la zona, por lo que la actitud de la Servidora de la Nación al negar la vacuna a las personas sin INE, podría estar justificada.

Puede que no midiera sus palabras, pero saltarse el lugar, o venir a vacunarse donde no le corresponde, disculpen pero nada tiene que hacer ahí, entonces claramente quiere vacunarse donde no le toca.

