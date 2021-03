Danna Paola: “El que la película sea liderada por mujeres me pareció fundamental y maravilloso”

La actriz y cantante Danna Paola prestó por segunda vez su voz para una mega producción animada de los estudios Disney. En el 2010 hizo de Rapunzel en la exitosa cinta Tangled junto al puertorriqueño Chayanne y en esta ocasión interpreta a la guerrera Raya en la cinta Raya y el Último Dragón. Sobre los retos y su investigación para adentrarse en las culturas del sudeste asiático e interpretar convincentemente a la figura principal de esta cinta, que estrena hoy en cines y mañana en la plataforma de streaming Disney+, habló en exclusiva con Metro Puerto Rico.

¿Cuál fue tu reacción cuando leíste por primera vez el guion y te enteraste sobre la historia de Raya?

Me impresionó mucho por la similitud que tengo con el personaje de Raya. Es impresionante que los proyectos lleguen en un momento de vida tan exactos, porque Raya ha llegado en el momento perfecto de mi vida para darme una bofetada de realidad y entender que la confianza es base para muchas cosas y es algo que a mí me tenía como un poco perdida en el mundo. Personalmente fue una gran lección con muchísimos valores. Me encanta poder interpretar a esta guerrera independiente y llevar al mundo en esta película los valores tan importantes que tiene y este personaje tan icónico que definitivamente se ha vuelto mi favorito.

Danna también interpreta el tema principal de la película / Cortesía: Disney

El tema del empoderamiento femenino se ha convertido en un tema recurrente en la industria del cine, sin embargo en esta cinta tiene un tono diferente porque tanto la protagonista como algunos de los villanos son mujeres y esto permite que se presente la temática desde diferentes perspectivas o por diferentes motivaciones. ¿Cómo lo recibiste y como interpretaste esta visión?

Me pareció genial porque en todos los proyectos de Disney nos presentan muchísimos valores. Este tema creo que es muy universal y creo que es muy importante inculcarlo en todas las edades porque a veces se nos olvida el empoderamiento femenino, la unión, etc. Esta guerra que hay entre mujeres es muy fuerte y el que la película sea liderada por mujeres me pareció fundamental y maravilloso. Es un mensaje que he venido hablando en mis canciones y básicamente en mi modo de vida hoy en día y entonces también me dejó una gran lección como mujer. De repente pasa que a veces tenemos diferencias entre nosotras y creo que lo más importante es darnos la oportunidad de creer que hay un lado bueno dentro de estas personas y que no se vale juzgar porque no sabemos el trasfondo y todo lo que ha pasado. Entonces tanto Sisu (dragón) como Namaari (antagonista), que son estas mujeres que acompañan a Raya en esta historia presentan un gran mensaje.

Otro factor que me llamó la atención fue el sudeste asiático, incluso me obligó a buscar información porque combina muchas culturas de diferentes países de esta región. ¿Eres quien investiga sobre el trasfondo del personaje antes de involucrarte en un proyecto, sea animado o de acción real?

Totalmente, al final creo que es mi trabajo como actriz en todos los sentidos. Darle voz al personaje que sonara distinto es otro tipo de preparación. Por supuesto, me puse a investigar y todo me pareció increíble, de hecho toda la inspiración, el vestuario, los detalles, la comida, es increíble. Me emociona muchísimo porque es una historia que abarca no solamente el sudeste asiático, sino algo muy universal. Kumandra puede ser identificado con cualquier lugar del mundo. En muchos lugares del mundo están divididos por las personas siendo personas, como dice Raya.

La actriz durante el proceso de grabación / Cortesía Disney

Y comparando el cine animado con el cine de acción real, ¿cuál entiendes que fue tu mayor reto?, porque ya habías realizado cine animado, precisamente con Disney y la película Tangled.

Básicamente creo que en el doblaje, las intenciones en la voz son muy distintas, obviamente a actuar frente a una cámara. Para mí después de 11 años de haber hecho Rapunzel era muy importante darle una voz muy distinta a Raya y creo que en la acción fueron muchas escenas de peleas y fueron muchas reacciones, ruidos y gestos. Fueron más las reacciones que hice que los textos de la película. De repente ir tomando cada respiración con cada golpe resultó muy interesante. Es la primera película de acción fuerte que doblo y me divertí muchísimo.

Háblame un poco sobre la canción “Hasta Vencer”, porque algo me llamo la atención de la película es la música algo que no voy a revelar. Has hecho carrera cantando y has trabajado en otras facetas en tu carrera como artista. Cuéntame un poco sobre el tema y porque crees que será un éxito.

Disney nunca falla con sus soundtracks, y para mí fue un honor gigantesco formar parte también de la música de esta increíble cinta. Es un tema súper potente con un mensaje precioso al igual que lo que se cuenta en la película. Hicimos un videoclip que es muy mágico donde pudimos transportar el mundo de Raya a la acción real. Es una canción muy pegajosa que van a llevar en el cerebro. Para mí fue muy especial poder participar en esta canción.

La película llegará el próximo 5 de Marzo a Disney Plus mediante Premier Acces / Cortesía: Disney

