Maestra se burla de las personas asiáticas durante clases en línea

Durante una clase en línea con alumnos de Sacramento, California, una profesora identificada como Nicole Burkett de la escuela Grant High School, se burló de las personas asiáticas haciendo gestos despectivos ante todos los jóvenes de su clase.

Here is the video of the Grant High School teacher slanting her eyes talking about Asian people pic.twitter.com/PGFOR8XE2x

— HopClear (@HopClear) February 26, 2021