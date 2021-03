Andrea Legarreta sale en defensa de su esposo Erik Rubín como una mujer posmoderna

Tras las polémicas declaraciones que hizo Erik Rubín con el Escorpión Dorado donde habló de sus amoríos de juventud que tuvo con Alejandra Guzmán, Paulina Rubio, Thalía, destacando una noche de pasión marihuano con Salma Hayek y Angélica Rivera cuando empezaban, su esposa Andrea Legarreta explota al cuestionarle su sentir.

Al salir de Televisa, la conductora del matutino Hoy fue muy tajante en sus respuestas porque obviamente ella ya lo sabía. “No dijo nada absolutamente malo, que perjudique a nadie y nada”, señaló a JDS con un tono de enojo abundando que el ex Timbiriche platicó su vida cuando era “un desmadre”.

Tampoco consideró que su esposo fuera indiscreto al contar sus historias con el Youtuber quien siempre se ha caracterizado por hacer sus entrevistas picosas de amigos lanzando verdades, además ni que todas las personas involucradas se vayan a ofender.

“Ninguna de ellas se va asustar ni se va a ofender, yo que soy su esposa no estoy ofendida, preocupada, no me siento indignada, yo lo amo, nos hemos carcajeado hablando de su vida y la mía”, indicó Andrea.

Y ella como una mujer posmoderna en un mundo machista, abundó que no se trata de crucificarlo por contar su vida cuando fue parte de Timbiriche, el grupo musical más famoso de México en los años 80´s y 90’s. “Es una sociedad en donde todos están contra todos, no solo es machismo, a mi quienes me han dado más fuerte son las mujeres”.



“Yo no lo voy a crucificar, no vi absolutamente nada malo, son temas que se han tratado hace mucho nomás que ahora tiene mayor repercusión quizás”, además de lo que no fue en su año, no le hace daño. “Si en aquel tiempo hizo o deshizo es su bronca no estaba ahí y no me pintó el cuerno no que yo me haya enterado”.

Y hablando de Salma Hayek por el poder y la fama que adquirido en el mundo como hablar de Angélica Rivera porque fue Primera Dama, tampoco es para hacer una revolución.



“Angélica es una amiga, compañera, hemos trabajado juntas, nos tenemos cariño. Salma es una chava que llevamos muchos años en Televisa, nos conocimos hace tiempo, y ahora muy sorprendido porque huy Salma es muy famosa en el mundo”, apuntó Andrea, quien ella no tuvo novios tan famosos como Erik si no ya los hubiera presumido.

