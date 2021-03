Terremotos y alerta de tsunami sacuden a Nueva Zelanda

La Dirección Nacional de Emergencias emitió una alerta de tsunami el viernes 5 de marzo por la mañana después de que un terremoto de 8.1 grados sacudiera las islas Kermadec, Nueva Zelanda.

Las imágenes filmadas en la ciudad de Paihia en la isla Norte de Nueva Zelanda, captan el sonido de las sirenas. Las autoridades instaron a los residentes que refugiarse en terrenos altos.

NEW 🚨 The very moment of impact captured when earthquake triggered Tsunami waves. It hit Port Vila in Vanuatu, north of New Zealand pic.twitter.com/UNYKSwwOy6

— Ben’s Breaking News (@BenBreakingNews) March 5, 2021