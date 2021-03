Erika Buenfil: “No soy mamá celosa, soy muy feliz que quieran a mi hijo Nicolás”

Erika Buenfil se estrena como suegra de su hijo Nicolás de Jesús, quien hace unos días dio a conocer en su cuenta de Instagram que cumplió un mes de relación con una chica de nombre Sofía, a quien la actriz ve con buenos ojos por estar viviendo su primer noviazgo con su primogénito.

Ante de tomar un avión en el AICM, nos contó de este gran momento que vive Nico y la tiene sumamente feliz. “Está muy bien gracias a Dios muy grandote, muy feliz, contento, contenta yo y bueno así es la vida”, expresó a JDS.

Mencionó que sigue siendo un chico muy jovencito (de 15 años), que está llevando su vida paso a pasito, “está en la edad que está despertando me parece perfecto, me emociona además muchísimo, lo compartimos, lo apoyo y qué padre”.

A pesar de que es hijo único, dejó claro que no es mamá celosa porque Sofía es una buena niña con sentimientos. “Soy muy feliz que quieran a mi hijo es lo más lindo también si fuera una niña desagradable o lo que sea, son sus propias experiencias, pero no soy celosa, muy abierta, trabajadora y me encanta qué también empiece a volar”, detalló la primera actriz.

Algo en lo que han encontrado diversión juntos es haciendo Tik Tok donde Nicolás quiere siempre verse bien y ahora más que ya tiene novia, aunque el otra vez se vistió de mujer fue un reto de jovencitos. “Es un tema fuera de sentido, hay que aprender a reírse y no sacar chisme”.

Considerada también la Reina del Tik Tok, dio su opinión sobre cómo las nuevas generaciones están cambiando el pensamiento de los adultos como ella en sus formas de ser, pensar y vestir. “En mis tiempos de jovencita no pensaban la más mínima idea de pintarte el pelo azul, ahora los hombres, el mundo ha cambiado, nos están poniendo un gran ejemplo todas las generaciones de cómo podemos evolucionar y cambiar nuestra forma de pensar día con día”.

Y ahora sobre su ex compañero de telenovela Eduardo Yáñez, con quien protagonizó “Amores verdaderos”, Buenfil desmintió que haya sido un calvario trabajar con él, luego de que ha dado muestras de ser un hombre violento y nunca fueron pareja.

“¡Ay no!, tema viejo, fue muy grato trabajar con él, es un gran compañero, me apoyó mucho todo el tiempo, muy trabajador y emprendedor, no puedo decir nada en contra de él, no fuimos novios y somos grandes amigos”, finalizó la actriz de 57 años.

