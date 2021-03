Reportan daños a casas y carreteras en Hawái por fuertes inundaciones

Una serie de inundaciones repentinas han afectado a la isla de Maui, en Hawái. Imágenes del pasado lunes 8 de marzo muestran una carretera de Kaupakalua completamente inundada por las intensas lluvias que fueron acompañadas de fuertes vientos.

La isla de Maui ha sufrido graves inundaciones después de que las intensas precipitaciones provocaran la rotura de la presa de Kaupakalua.

#Flooding on #Maui leading to evacuations — shed getting washed away in #Haiku #Hawaii #Flood

🎥 Angelina Ribetpic.twitter.com/jgopsgqmc3

— Michael Barthel (@RealMiBaWi) March 9, 2021