Mi comedia es una expresión incluyente hacia la reflexión: Lord Marco Polo

Lord Marco Polo, también conocido como el Senathor, recientemente anunció que recibió una denuncia de violencia política de género impuesta por de la candidata a la gubernatura de Nuevo León por parte de Morena, Clara Luz Flores.

La denuncia se suscitó luego de que el también actor, subiera a sus redes, un video de parodia en donde un personaje llamado Carla Lucía, hacía alusión a la candidata morenista y a la relación con su esposo, el priísta Abel Guerra de manera satírica, como Marco Polo lo ha hecho en varias ocasiones con otros personajes del estado.

Acusan de censura a Clara Luz Flores por denunciar la serie ‘Senathor’ La abanderada de Morena denunció a los comediantes por violencia política de género; el creador de la serie le ofrece una disculpa pública

En entrevista con Publimetro, Lord Marco Polo comentó que al llegarle el primer citatorio, desconocía completamente el tipo de denuncia que se le había impuesto, no fue hasta la Fiscalía, que se le orientó y mencionó el tipo de denuncia y quién la había puesto.

Ya que la violencia de género es un tema sumamente delicado en México, el comediante inmediatamente hizo una introspección personal y de su comedia para encontrar cualquier conducta errónea o algo que hubiera podido herir susceptibilidad en en público.

“De primer impacto lo recibí como una reflexión de yo pensar sobre qué estaba haciendo mal y cuál es mi postura, pero al pasar el tiempo, me di cuenta que mi contenido, no representa lo que puedo pensar como individuo, es una comedia” mencionó.

¿Clara Luz te contactó tras haberle ofrecido una disculpa?

Después de la disculpa pública, no he tenido ningún acercamiento, con ella, no la he visto en persona. Vi reacciones que hubo por parte de sus campañas en entrevista, pero acercamiento personal no, estoy enfocado en trabajar, seguir trabajando, actuando y en contacto con mi audiencia.

¿Qué opinas de la muestra de solidaridad de Samuel García?

Esto es una campaña, la gente esta viendo de dónde puede agarrarse para mostrar sus posturas. Cada candidato es una campaña diferente, equipos diferentes y buscan cómo exponer sus posturas. Por otra parte me da muchísimo gusto que la gente esté volteando a ver mi trabajo, eso es innegable, es un punto de referencia y así generamos diálogo, consciencia, es algo que no sucede mucho en México. Lo que yo hago es público, cualquier persona puede agarrarlo, apoyarme, difundirlo o no apoyarme.

El candidato de Movimiento Ciudadano, Samuel García, acusó a la candidata morenista de censura / Facebook

La gene piensa que Samuel García te llegó al precio ¿Qué opinas de eso?

A esas personas les digo que jamás he visto al candidato en persona, insisto, mi contenido es público, cualquiera puede agarrarlo, difundirlo, divertirse, postearlo etc.

¿Seguirás haciendo parodia política tras el incidente con Clara Luz?

Imagina que yo te invito a ver una obra de teatro, ya estás en tu butaca y a los 15 minutos, te prendo las luces y te digo “ya se acabó la historia, debes salir del teatro” es lo mismo, no puedo dejar el proyecto a la mitad, claro que voy a seguir haciendo parodias, el contenido seguirá para continuar riéndonos, reflexionando y pensando en los escenarios que tenemos los actores para desarrollarnos.

¿Cómo ayuda la parodia y humor a la ciudadanía para la comprensión de la política?

Yo no soy muy fanático de saber qué está sucediendo en la política, nunca en redes sociales he incitado a mis seguidores a votar por ningún partido o candidato, sin embargo cuando me comentan de situaciones cómicas, me despierta un interés sobre qué está pasando.

La gente de Nuevo León está muy en contacto con lo que ocurre con los candidatos, pero me han llegado mensajes de otros estados que ven mis videos y no conocen a los candidatos, me dicen que se meten a leer, investigar y ese es el fin a final de cuentas: Despertar el interés.

La comedia política es una vía de comunicación, transformar la realidad en un chiste, son cuestiones muy básicas de comunicación entre un artista y el público, para entretenerlos y sobre todo divertirlos en estos tiempos tan difíciles, donde debemos reír más.

