Tras lanzar insultos a policías y testigos en accidente víal, nace #LadyMugrosa

En redes sociales ha nacido una nueva lady, la cual es apodada como #LadyMugrosa y se ha hecho viral; la mujer que estaba en aparente estado de ebriedad, insultó a todos los testigos de un accidente vial y los llamó “mugrosos”.

En las imágenes podemos ver a la mujer, que aparentemente estaba con un alto grado de alcohol en la sangre, dentro de su vehículo, mientras que un policía le pide que se calme; a pesar de eso, la lady sigue insultando a todos aquellos que le dirigen la palabra; por su parte, el adulto que resultó dañado, sólo pedía que le remunerarán el costo del accidente.

“Pásame tu teléfono. Yo no soy mugrosa, güey. Yo no soy mugrosa. Yo te lo voy a pagar. Soy capitana de Aeroméxico. Porque no es lo mismo ser una mugrosa que ser capitana de Aeroméxico”, dice la mujer.