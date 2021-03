Las cenizas de Isela Vega serán esparcidas frente a su casa de Acapulco

Las cenizas de Isela Vega serán esparcidas en el puerto de Acapulco frente a su morada donde vivió los últimos años de su vida.

“Un Príncipe en Nueva York 2”, aquí todos los detalles Secuela, la cinta que nos hará reír como hace 32 años

Mujer trasgresora de nuestro cine; actriz, guionista, productora y directora de historias poderosas. Te despedimos con tristeza, también con gran admiración y cariño, Isela Vega. Sigue con nosotros la enorme fuerza que siempre le diste a nuestras pantallas. pic.twitter.com/UPKxrraB0a — IMCINE (@imcine) March 10, 2021

Así lo compartió su hijo su Arturo Vázquez durante el sepelio realizado en la funeraria Gayosso de Sullivan dónde fueron cremados sus restos mortales.

"Se van a llevar a Acapulco, 'mi más triste recuerdo de Acapulco' y se van a esparcir en un lugar que se llama La Poza enfrente de su casa y se sembrarán unos arbolitos en su jardín", dijo a JDS con lágrimas en los ojos tras la rápida muerte de la actriz por cáncer en los pulmones.

La Secretaría de Cultura lamenta profundamente el fallecimiento de Isela Vega, actriz, productora, guionista y directora que fue un símbolo de libertad y transgresión en el firmamento fílmico de México. Mujer congruente que asimismo brilló por sus ideas y su activismo político. pic.twitter.com/oFnC0oHlk5 — Secretaría de Cultura (@cultura_mx) March 10, 2021

Al recordar esta frase de "Amor eterno" que escribió Juan Gabriel, con quien la actriz llevó una estrecha amistad casi de familia, ella siempre decía que se encontrarían en la eternidad como lo mencionó una ocasión en una entrevista.

"Esa ocasión dijo que ella tiene la esperanza de encontrarse en la eternidad y está dispuesta a aceptar que existe una eternidad en donde nos encontraremos todos, fue un regalo porque me conviene creer en la vida eterna, me da esperanza escucharlo de su propia voz", apuntó el actor que estuvo en todo momento velando a su madre.

Al respecto de su papá Alberto Vázquez lo llamó para decirle que no se preocupara, que la vida sigue. "Él ha pasado muchos episodios de estos con su esposa, estamos en tiempo de reinventarnos, que no me quede atrás y tengo una hermosa familia de Sonora", detalló Arturo quien estuvo acompañado de su hija María Tania.

Si hay herencia que su mamá haya dejado luego de una prolífica carrera de más de 50 años, desconoce el tema, además de que siempre lo enseñó a no darle tanta importancia a las cosas materiales.

Cuartoscuro Archivo

"Si alguna cosa me enseñó mi mamá es ha no estar apegado a lo material y eso sí, vivía con lo que traía en la bolsa, cotizó mucho y de lo que ganó siempre respeté eso", abundó.

En el caso de su hermana Shaula Vega, con quien nunca ha llevado una buena relación de hermanastros, estuvo presente por un momento y solamente dijo: "quise mucho a mi mamá, yo estoy en paz". Sin embargo, Arturo dijo que respeta su forma de pensar y ahora que ya no está su mamá, no le preocupa su relación porque él tiene más hermanas con las que se lleva de lo mejor.

"Yo tengo muchas hermanas por el lado de mi papá, Claudia, Mónica, Rocío, Daniela, Coco, Shaula dice que es mi media hermana, somos del mismo vientre y eso significa hermanos, pero ella tiene su modo de pensar y sus creencias".

Será él quien reciba las cenizas de la primera actriz y haga junto a su familia el viaje a su casa de Acapulco para despedirse finalmente de ella, para quedarse "con su cariño, su amor y sus enseñanzas".

Considerada transgresora del cine mexicano, Isela Vega Durazo estaba por filmar su última película junto a Alejandro González Iñárritu (Limbo), ya había pruebas de vestuario pero el cáncer terminó con su vida en tres meses, secreto que tenía guardado la familia.

Te recomendamos ver:

Lo más visto en PublimetroTV:

Erika Buenfil: “No soy mamá celosa, soy muy feliz que quieran a mi hijo Nicolás” La actriz negó que haya sido novia de Eduardo Yáñez con quien lleva una buena amistad a pesar de ser catalogado como un hombre violento