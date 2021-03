Queman 'castillo coronavirus' de 24 metros para decir adiós a la pandemia en Rusia

Un 'castillo' gigante construido con materiales naturales fue quemado el sábado en el Parque de Arte Nikola-Lenivets, en la región de Kaluga, como parte de las celebraciones del Maslenitsa.

Los espectadores asistieron a la ceremonia en la que se prendió fuego a la instalación, de 24 metros de alto y fabricada con enredaderas y heno.

La quema de este 'Castillo del coronavirus caníbal’, como se llamó a la instalación artística, trataba simbolizar la esperanza en pder superar la pandemia de covid-19.

La celebración del Maslenitsa incluía bailes tradicionales alrededor del fuego y competiciones en las que los participantes podían ganar 'BliniCoins' (criptomoneda rusa) y luego canjearlas por recuerdos.

Mientras tanto, otras nueve instalaciones artísticas hechas de metal, madera contrachapada y diferentes tejidos por la artista Olga Lesnikova se presentaron al público junto al castillo.

La celebración de las festividades de Maslenitsa, que dura una semana, precede al ayuno más significativo del año ortodoxo, la Cuaresma, que también conmemora la llegada de la primavera.

🥞Today is the last day of #Maslenitsa week in #Russia. On this day it is customary to ask each other for #forgiveness.

The most important event of the day is burning a scarecrow of #LadyMaslenitsa🔥Say goodbye to winter and welcome spring! Dress warm & have fun #LikeaRussian 🎉 pic.twitter.com/Le0E7zvMFf

— Russia 🇷🇺 (@Russia) March 14, 2021