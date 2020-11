El maquillaje viene con una nueva normalidad afirma Vico Guadarrama

Durante los meses de confinamiento, aplicar algo que no fuera un poco de corrector, bálsamo de labios y máscara de pestañas se antojaba algo innecesario, pero el maquillaje de mujeres y hombres vuelve a ser una inspiración para experimentar en 2021. Para el reconocido maquillador, Vico Guadarrama, la pandemia ha sido una oportunidad para jugar con la imagen y atreverse a todo.

La pandemia orilla a un maquillaje que se vea más natural, pero también a experimentar y jugar con los colores. El uso del cubrebocas hace que se destaque la mirada

“Lo que si recomiendo es que si antes les daba flojera maquillarse, ahora tomen 5 minutos para ponerse aunque sea máscara de pestañas o un buen delineador, porque ahora el centro de atención se va ir directo a lo ojos, por lo que hay que hacerlos expresivos, con tonos neutros. Los tonos luminosos le van perfecto a todas la chicas, porque dan un brillo muy lindo”, señaló Vico Guadarrama.

El experto adelantó cuáles son esos tonos que hay que cuidar: “Los tonos tierra le quedan a morenas y a rubias, esa gama de colores es perfecta para maquillarse. Si son expertas ponerse una pestaña postiza aunque sea una mediana, para llevar el centro de atención a los ojos”.

El 2021 llegará con mucho color, para las mujeres más atrevidas.

“Sin duda en Primavera vamos a arrancar director con colores, los delineados ya se están usando demasiado intensos, pero los colores pastel, luminosos, como las máscaras de colores, pestañas azul, morado, verde y rosa van a usarse para Primavera-Verano, eso es algo loco y juvenil que -quizá- una persona de piel madura no se la va a querer hacer”.

Vico Guadarrama compartió que en la actualidad, el hombre y la mujer optan por el make up.

“En el maquillaje para ambos sexos, no me gusta que se vea en exceso, no debe de notarse. El de un hombre debe ser de alta definición, solo poner productos para el cuidado de la piel y que se vea luminosa. Siempre he dicho que una buena crema de contorno de ojos, un corrector para la oreja, hidratar los labios y cepillar las ceja hará que el rostro de un hombre se vea lindo”.





A favor

– Es válido que se busque imitar el maquillaje de las famosos, pero es importante buscar con las que tengan facciones parecidas, ya sea color de cabello, ojos o piel. Víctor Guadarrama tiene tutoriales en su canal de YouTube con algunas celebridades.

– Ceja laminada, que puede lograrse con gel especial, que se pone con un cepillo, que da una apariencia más abundante. La técnica como la micropigmentación dibuja una ceja perfecta.

– Una boca bien delineada da elegancia.

En contra

– Nunca usar una base de maquillaje que no sea de color exacto, que se vea más blanca la cara que el cuerpo. Los correctores mal utilizados, solo hacen más evidente la imperfección.

– El delineado tiene que ser un trazo bien hecho, por lo que si no saben hacerlo bien y con tiempo, es mejor utilizar el tipo crema y difuminarlo. Pasa lo mismo con las sombras, si no las difuminas correctamente, es un maquillaje mal hecho.

– Ya no se usa esa ceja tan tatuada, marcada y exagerada.

Vico Guadarrama

Es el diseñador de imagen de famosas como Belinda, Kimberly Loaiza, Ninel Conde, Angélica Rivera, Sofía Castro, entre otras. Además tiene su propia marca de labiales junto a Ximena Navarrete, así como una línea de gel aloe vera con Manelyk González (Acapulco Shore) y un gel adelgazante con Marisol González y están a la venta en www.universo.vicoguadarrama.com.mx y su estudio en Londres 112 de la Zona Rosa en la CDMX.

