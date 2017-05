"Que el PT decline por Delfina y hablamos": AMLO

En un mitin del candidato del PT Óscar González, Andrés Manuel López Obrador rechazó la propuesta de la dirigencia del Partido del Trabajo de abrir una mesa de diálogo para valorar el apoyo de su candidato a la gubernatura del Estado de México a favor de Delfina Gómez, y le exigió su declinación sin condiciones.

Pero el PT pidió antes una mesa de diálogo, se le planteó.

“No, no, no. No hay condiciones, que declinen y hablamos, porque la Patria es primero”, atajó.