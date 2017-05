Ex militantes del PES se suman a campaña de Josefina 

La candidata del PAN a la gubernatura del Estado de México, Josefina Vázquez Mota informó que 25 ex integrantes del Partido Encuentro Social (PES) se sumaron a su campaña.

En conferencia de prensa en Toluca, manifestó que se trata de una alianza en donde todos son recibidos con gran respeto y admiración por sus trayectorias y por el trabajo que han realizado a lo largo de todos estos años.

“Sabemos que cada una de ustedes y cada uno de ustedes representa un liderazgo fundamental ien la ciudadanía. Lo dicen y lo dicen muy bien”, agregó.

En tanto, Fernando Martínez Piñón, ex candidato a regidor de Tlalnepantla por el PES, dijo que el grupo de ex militantes de dicho partido que se suma a la campaña está integrado por 25 ex candidatos; 18 diputados federales.

Además, agregó que se suman a la candidatura de la panista porque no están de acuerdo con la alianza que hizo el PES con el PRI, partidos que representan la candidatura de Alfredo del Mazo Maza, junto con el PVEM y Nueva Alianza.

“Yo le quiero mandar un mensaje al PRI, a Encuentro Social, que tienen que hacer sus cuentas nuevamente, porque aquí los que sacaron el trabajo, los que caminaron, a los que conocen los vecinos aquí están en este momento”, abundó.

Durante la conferencia, Vázquez Mota estuvo acompañada de las senadoras Laura Angélica Gómez Hernández y Mariana Gómez del Campo. Por la tarde, los ex militantes del PES acompañaron a la candidata en un mitin en el municipio de Lerma, Estado de México.

Los adheridos del PES con Josefina

Aquí dejamos algunos nombres de los ex candidatos a diputados federales por el PES que se suman a la campaña de Josefina Vázquez Mota:

Fernando Martínez Piñón, ex candidato a regidor de Tlalnepantla. Ignacio Soria García, Distrito 4 de Nicolás Romero. Antonio Ramírez Olivares, Distrito 6 de Coacalco. Hilda Palacios Escamilla, Distrito 8 de Tultitlán. Isabel Colchado González, Distrito 10 de Ecatepec. Guadalupe Vargas Vega, Distrito 14 de Atizapán. Luis David Pérez Sánchez, Distrito 16 de Ecatepec Reina Vargas Soberano, Distrito 20 de Nezahualcóyotl. Martha Garrido Valadés, Distrito 32 en Nezahualcóyotl. Leonardo Vargas Vega, fue candidato a tercer regidor de Atizapán de Zaragoza. Armando Medina de la Cruz, ex candidato a quinto regidor de Atizapán de Zaragoza. Pedro Sariñán, ex aspirante a regidor en Nicolás Romero. Angélica Camacho Martínez. León, ex candidato a diputado federal por el Distrito 36 de Tejupilco. Alejandro Arriaga, ex candidato a diputado local por el Distrito 18 de Tlalnepantla.

