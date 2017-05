Niega Teresa Castell hacer guerra sucia contra Morena

La candidata independiente a la gubernatura del Estado de México, María Teresa Castell de Oro Palacios, negó categóricamente que los folletos que se han estado repartiendo en municipios como Ecatepec, Cuautitlán Izcalli y Nezahualcóyotl, en donde aparece la candidata de Morena caricaturizada y en los que se muestra el logotipo y la frase de campaña de la candidatura independiente, pertenezcan a su campaña política.

Al realizar volanteo por cruceros viales de las colonias Jardines de Atizapán, Margarita Maza de Juárez y El Campanario, Teresa Castell aseguró que estos actos forman parte de la llamada “guerra sucia” que busca enlodar la elección, a través del uso ilegal de su nombre y de su identidad.

“Esta publicidad no es de una servidora, no nos pertenece, es parte de la guerra sucia que están haciendo, si fuese mía, no tendría problema en decirlo, pero como no lo es, ya la denunciamos ante el Instituto Electoral del Estado de México como algo ajeno a esta candidatura y, en ese sentido, entiendo que puede ser molesto, pero no tengo nada que ver con ella”, afirmó.