Morena paga mis gastos y viáticos: López Obrador

El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, reveló en entrevista para TV Azteca Coahuila que vive de los 50 mil pesos que el partido le otorga como sueldo y de los viáticos que dijo, “no son muchos” pues no viaja en helicóptero o avión.

Añadió que no se da la gran vida pues desde hace más de 40 años no tiene cuentas de cheques o tarjetas de crédito.

“Si yo fuera corrupto, no podía enfrentar a la mafia del poder, me defiendo y no han podido destruirme, por que tengo mi honestidad como escudo” resaltó.