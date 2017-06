Partidos piden al INE sesión para seguir comicios de este 4 de junio

Las representaciones del PAN, Morena, PRD, MC y PT exigieron que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sesione el domingo para dar seguimiento a los comicios en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz.

Francisco Gárate, representante del blanquiazul, presentó el jueves la petición formal al consejero presidente, Lorenzo Córdova.

“Asunto: Solicitud de Sesión Extraordinaria con el propósito de dar cabal y puntual seguimiento al desarrollo de la Jornada Electoral del próximo 4 de junio”, reza el documento.

El jueves pasado, cuando los once consejeros llamaron a la ciudadanía a que acudiera a votar, Córdova aclaró que el Consejo General no sesionaría en razón de que la difusión de los resultados preliminares no atañe al INE.

“Como se ha advertido, para la sociedad tiene una gran importancia, así como para el propio desarrollo de la función electoral, la información relativa al desarrollo de los procesos electorales, por lo que se ha estimado necesario e idóneo absorber la conducción general del sistema de seguimiento al desarrollo de la jornada electoral SIJE y extender al alcance de la atracción ejercida para los procesos electorales locales.

“El desarrollo y ejecución de este sistema fue el de informar, de manera permanente y oportuna al Consejo General del INE, sobre el desarrollo de la jornada electoral del 4 de junio.

“Debemos recordar que los objetivos del sistema (SIJE) son el de informar durante la jornada electoral lo relacionado a los siguientes aspectos: avance en la instalación de casillas electorales (34 094), integración de las mesas directivas de casilla; presencia de representantes de partidos políticos y coaliciones en las casillas electorales; presencia de observadores electorales; e incidentes que se registren en las casillas”, planteó Gárate.

Con información de Reforma

