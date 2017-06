Josefina Vázquez Mota acepta que "las tendencias no le favorecen" en el Edomex

La candidata por el Partido Acción Nacional (PAN), Josefina Vázquez Mota, aceptó que “las tendencias no le favorecen” en los comicios del Estado de México ante la guerra sucia emprendida por el PRI para amedrentar el voto popular.

En conferencia de prensa junto al dirigente nacional, Ricardo Anaya, y estatal, Hugo Sondón, Vázquez Mota señaló que esperará hasta que sea contada la última boleta; sin embargo, destacó que hubo una gran intervención del Gobierno Federal y del Estado de México para condicionar el voto a favor del PRI con amenazas y entrega de dádivas.

Añadió que termina esta jornada con la frente en alto pues no se pudo manchar la honra con las acusaciones en contra de ella y su familia que los involucraban en casos de corrupción justificadas por instancias federales.

Quiero dejarlo claro: no me voy a ningún lado. Las voces que he escuchado me comprometen a seguir luchando por un mejor #Edomex.

