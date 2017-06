Senador del PRD acusa que tinta no es indeleble

El senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Luis Sánchez, acusó que la tinta que colocan a las personas en el pulgar después de votar, no es indeleble, lo que podría suponer que se estaría votando doble en el Estado de México.

Reportó que tras acudir a votar a la casilla 3217, en Bosques de Aragón, municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, la tinta que le fue aplicada en el pulgar se borró.

“La tinta no es como debe ser, indeleble, estamos haciendo un recurso de incidencia en la misma casilla para elevar la queja al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México”, criticó.

Agregó que en Ecatepec “el crayón se borra, entonces estamos levantando este tipo de incidencias, me parece grave porque esto puede poner en riesgo la elección (…) puedo llegar y decir que no he votado”.

El senador acompañó esta mañana al candidato del PRD a la gubernatura del Estado de México, Juan Zepeda, a emitir su voto en el municipio de Nezahualcóyotl.

