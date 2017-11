Barrales asegura que el PRI ataca al Frente porque 'se está tambaleando'

Alejandra Barrales, líder nacional del PRD aseguró que la queja del PRI ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para desarticular el Frente Ciudadano por México es una muestra de que "se está tambaleando".

"Lo real es que en este país no ha habido precedente de una unión de varios partidos con fines políticos, la gran mayoría de las ocasiones que hemos visto esta alianza, esta unidad, es únicamente para fines electorales, eso lo hace diferente y por eso trataron de atacarlo", explicó.

La perredista recordó que la Sala Superior del TEPJF avaló la conformación del Frente Ciudadano, a pesar de que el PRI lo impugnó argumentando que incurría en actos anticipados de campaña.

Cuestionada sobre las declaraciones del panista Rafael Moreno Valle que exigió una encuesta abierta para definir las candidaturas para 2018, la también senadora dijo que escucharán a todos los aspirantes, pero que aún no se define el tema entre los tres partidos.

"Para nosotros es claro, estamos en la etapa electoral, los partidos políticos siempre la parte más sensible tiene que ver con el tema de las candidaturas, esa es la parte que estamos abordando ahora y me parece que es la efervescencia natural del momento, yo no lo veo como un amago.

"Nosotros tenemos que garantizar que nuestros candidatos tengan dos condiciones: la primera, que sean competitivos, y la otra, igual de importante, que tengan legitimidad, que tengan la confianza de la ciudadanía y por eso es importante el método, en eso estamos trabajando", agregó.

Previo a su participación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, refirió que si bien la coalición del PAN, PRD y MC no se ha consolidado en todas las entidades del país se continúan los trabajos con cada una de las dirigencias.

"Estamos platicando con las dirigencias de los tres partidos en cada estado de la República, sabemos el ambiente, el clima que prevalece en Jalisco, en cada entidad y vamos a estar platicando, tenemos que respetar las dinámicas locales pero vamos a impulsar hasta donde sea posible el que haya una coalición total", refirió.

También puedes leer:

Tribuna Electoral aprueba creación del Frente Ciudadano por México

Nueva Alianza se retira de negociaciones para sumarse al Frente

Mancera urge al Frente a decidir cómo elegirán al candidato

TE RECOMENDAMOS: