CTM respalda a Meade como precandidato del PRI a la Presidencia

La Confederación de Trabajadores de México (CTM) y el Congreso del Trabajo mostraron su "aval absoluto" al registro de José Antonio Meade como precandidato a la Presidencia de la República por el PRI al considerarlo como "candidato de la esperanza".

En conferencia de prensa y con la presencia del ex secretario de Hacienda y la cúpula del sector del laboral del partido tricolor, Carlos Aceves del Olmo, líder de la CTM, emitió un mensaje en el que adelantó que recorrerán todo el país, pues "siempre aspiraron a que fuera su candidato".

"Para nosotros que José Antonio Meade, por su propia decisión, haya decidido postularse por el PRI es una referencia, porque sabemos que en sus manos ese partido tendrá otra dimensión, ya no como un referente sino como parte de un organismo nacional que en el 2018 va a ganar la Presidencia de la República", apuntó.

Apoyo al sector trabajador

Aceves del Olmo apuntó que confían en que con Meade Kuribreña se logre una sinergia para que luche por la justicia, la equidad y traiga la esperanza que el sector de los trabajadores necesitan para mejorar sus condiciones.

Ante este contexto firmaron un formato de la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI, en el que apoyan su candidatura en el proceso del partido tricolor rumbo a las elecciones de 2018, con "el fin de que obtenga registro".

Además, obsequiaron una camisa y corbata guinda de la CTM, misma que José Antonio Meade se colocó al cuello al grito de ¡Meade, Meade!, para luego hacer uso de la palabra y adelantar que este lunes presentará su registro.

"Quería empezar ese camino humildemente, pidiendo a la CTM que me haga suyo, que me deje representarlo, que me acompañe en el anhelo de hacer a México una gran potencia; que implique para los mexicanos tengan comida, sustento, vivienda y mejores oportunidades de vida, mejores espacios y vamos a recorrer las 32 entidades juntos y de la mano. ¡Acompáñenme a esta esperanza de hacer un país mejor!", acotó.

