Meade plantea que lo vean como priista, dice Mancera

Aunque se asumen como ciudadano, el virtual candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade, quiere que la gente lo vea como un priista.

Así lo consideró el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, quien aspira a ser candidato presidencial del llamado Frente Ciudadano por México, que integran el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.

En conferencia de prensa este martes, el mandatario capitalino dijo él no plantearía que lo vieran como miembro de un partido: “si tu carácter es ciudadano, es siempre ciudadano”, lanzó.

Meade Kuribreña, quien ha sido secretario de Estado en gobiernos del PAN y del PRI, declaró este lunes ante militantes priistas: “háganme suyo”, en señal de lealtad política al tricolor.

Sobre esa declaración, Mancera, quien no milita en ningún partido, aclaró que él no negará a las fuerzas políticas que lo impulsen, “pero eso no quiere decir que yo les diga que voy a ser militante”.

Asimismo el mandatario capitalino criticó que Meade fue elegido por el PRI como su virtual candidato presidencial con los viejos métodos priistas del dedazo y del tapado.

“Es un estilo que no ha cambiado, es una tradición, por eso yo he reiterado que debe ser distinto el manejo que se dé en el Frente, cada quien tiene sus formas y esa es una forma muy al estilo del PRI”, dijo sobre el dedazo del presidente Enrique Peña Nieto a Meade.

Finalmente insistió en que el Frente debe seleccionar a su candidato con un método abierto, que garantice el piso parejo, para que antes del 14 de diciembre ya se cuente con un aspirante que represente al PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.