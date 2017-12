El Frente no debe vetar a nadie: Luis Ernesto Derbez

El panista Luis Ernesto Derbez pidió a los dirigentes del los partidos PAN, PRD y MC, que conforman el Frente Ciudadano por México a que definan el método para la candidatura presidencial.

Además dijo que el método que propuso MC para "destrabar" las negociaciones no es el ideal pues el método debe ser transparente, "que permita que todos participemos, que no haya veto y que no haya bolas cargadas".

"Una cosa importante, preguntarle a la militancia de los partidos a quién no aceptarías como la persona que represente al Frente, necesitamos que el Frente que está compuesto por diferentes membresías tenga un candidato en el que no hay rechazo", aseguró.

El ex canciller y aspirante a la Presidencia de la República, dijo que también se deben realizar debates entre los aspirantes y finalmente, encuestas para saber quién está mejor posicionado.

Luego de participar en la inauguración del seminario "Tecnología, Innovación y Periodismo en Acción", organizado por la Embajada de Estados Unidos, aclaró que se debe aprender a diferenciar entre popularidad y capacidad, pues no siempre el más popular es el más capaz.

En ese sentido comentó que Ricardo Anaya y Miguel Ángel Mancera están a la cabeza en las preferencias porque los medios "les sacan fotos todos los días", aunque no sean los más preparados para abanderar el Frente.

"Yo sigo aspirando, estamos negociando y como ustedes saben, quedan dos días para que se resuelva el método y francamente me da un poco de tristeza que la razón por la que se va a resolver en dos días es porque hay un cambio de dirigencia en el PRD, o sea estamos tomando decisiones en el último minuto", manifestó.

Rechazo a la Ley de Seguridad Interior

El ex canciller manifestó su rechazo a la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, al considerarla una medida que "militariza" cada vez más al país y que sólo deslinda de sus responsabilidades a las policías locales.

"El gobierno debe entender que si no construimos una policía eficaz, si no creamos las condiciones para que a nivel local se tenga policía de alto no vamos a resolver el problema de seguridad en el país", apuntó.

Incluso, dijo que los políticos están apoyando generar condiciones para que se perpetúe el esquema, cada vez más militarizado, bajo el que actualmente operan las policías en materia de seguridad

"Necesitamos tomarnos más tiempo como sociedad, para escuchar a la sociedad civil y que se modifique la Ley. Estamos haciendo todo como siempre, al vapor, y es que quieren resolver lo que no han podido en 11 años en 10 días y no es así", reprochó.

También puedes leer: