Ricardo Monreal difunde video para despedirse de la Cuauhtémoc

El político de Morena, Ricardo Monreal difundió un video en el que confirma su salida de la delegación Cuauhtémoc y agradece a los vecinos la confianza que le depositaron.

Además asegura que no se irá del encargo público con deudas, por lo que todas las obras, calles y construcciones pendientes y comprometidas se cristalizarán, pues el presupuesto quedará etiquetado para ello. En el material también explicó que el sismo del pasado 19 de septiembre retrasó dos meses los avances en los trabajos.

El ex gobernador de Zacatecas descartó que se separe del cargo para ocupar algún encargo especial en el partido o la campaña del precandidato a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador.

"Quiero recuperar los espacios de ausencia familiar, de mis amores, de mis sueños, reencontrarme con los míos", precisó.

Aunque dijo que participará en el proceso electoral con el creciente ánimo de contribuir a la victoria política de López Obrador, pues está convencido de que el país necesita un cambio de rumbo.

"Cuando se presentó la disyuntiva de competir como adversario de Andrés Manuel en todo momento afirmé que preferiría no participar en contienda alguna antes que enfrentarme a la historia y finalmente así ocurrió, la ambición no me tocó y la indignación fue serenada por un fin superior", explicó.

Con la salida del político, la directora de Jurídico y Gobierno, Zuleyma Huidobro, queda como encargada de despacho en tanto que la Asamblea Legislativa de la ciudad proponga al sustituto de Monreal.

También puedes leer: