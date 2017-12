AMLO garantiza gobierno de diversidad y libertades

El precandidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador defendió la coalición que realizó con el Partido Encuentro Social (PES), luego que esta provocara inconformidades entre la militancia LGBTTI y también la religiosa.

Al participar en un mitin en la explanada de la delegación Tlalpan, el tabasqueño dijo buscar la unidad con todos y ser respetuoso de las libertades, precisando el respeto a la diversidad sexual.

Luego de exponer esto ante los asistentes pidió que levantaran su mano si estaba de acuerdo con la coalición que realizó con el PES, partido que se relaciona con la corriente evangélica.

"Siempre vamos a ser respetuosos de las libertades, nunca hemos afectado las libertades individuales o colectivas, vamos a seguir con esta postura, que nadie tenga dudas, desconfianza. Y que quede claro para todos, y de manera especial para la comunidad gay, no somos oportunistas, no luchamos sólo por los votos, luchamos por principios, por ideales, y no tienen nada que temer, vamos a respetar la diversidad sexual".

Acompañado de Claudia Sheinbaum, aspirante de la jefatura de Gobierno aseguró que la coalición "Juntos Haremos Historia", que ayer oficializaron Morena, PES y PT, no significara un acuerdo político que cambie la agenda progresista, incluida la libertad de las creencias religiosas.

"Quiero aclarar que no somos antirreligiosos, en este movimiento hay millones de católicos, millones de evangélicos, millones de librepensadores y sigo el pensamiento de un liberal, Ignacio Ramírez, El Nigromante, que decía: soy liberal, pero me hinco donde se hinca el pueblo y respeto la religión del pueblo", comentó.

Crítica a la Ley de Seguridad Interior

El tabasqueño aseguró que la quienes aprobaron recientemente la Ley de Seguridad Interior lo hicieron pensando en imponer la fuerza pública ante el fraude electoral que están fraguando para las elecciones de 2018.

Sin embargo, pidió no preocuparse por ello, ya que al llegar a Presidencia dejará la Ley sin activación además de que los soldados o "la tropa" está con Morena.

"De acuerdo a la Constitución vigente, el Comandante de las Fuerzas Armadas es el Presidente de la República, eso está vigente. Y pronto, muy pronto, el próximo Presidente de México no va a dar ninguna orden para que el Ejército ni la Marina, ni ninguna fuerza militar o policiaca, reprima al pueblo. Por eso, estén tranquilos. No vamos a utilizar la misma estrategia", manifestó.

