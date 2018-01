Tengo ideas propias, no soy secuela de mi padre: Colosio Murrieta

Luis Donaldo Colosio Murrieta se registró este miércoles como precandidato a diputado local por el distrito de San Pedro Garza García y el noreste de Santa Catarina por el partido Movimiento Ciudadano.

Tras el registró Colosio Murrieta señaló que tiene sus propias ideas y que no quiere que lo traten como una secuela de su padres pues “por más orgullo que se sienta ser hijos de quien somos, al final del día no somos una réplica sino su descendencia”.

Agregó que es difícil quitarse la imagen de su padre; sin embargo, se enfocará en el trabajo pues quiere hacer su propia carrera en el servicio público.

“Entiendo que hay mucha gente que por ver el nombre o el apellido tratan de ligarme y asociarme, no quiero ser malagradecido con ese aprecio que me tiene la gente, sin embargo, tampoco me gusta que se me trate como una secuela, soy una persona con ideas propias y quiero forjar mi propio destino, no sólo en este proyecto sino también poniendo mi granito de arena”, manifestó.

El hijo del candidato presidencial fallecido destacó que desde niño ha sentido una aversión por la política, " el mal manejo de nuestra administración pública, la avaricia rampante y la ambición desmesurada por el poder son temas que desde hace décadas nos han hecho mucho daño como nación".

Sin embargo, aunque esta aversión continúa, dijo que en él "habita un fortísimo sentido del deber y servicio al prójimo además de un profundo amor por este país que tanto me ha dado”.

Asimismo, detalló que debido al hartazgo social tomó esta decisión de escribir su propia historia en la política el país.

Ante su elección de ser el abanderado del partido Movimiento Ciudadano para este cargo público, Colosio aseguró que en este partido encontró la libertar de contender como candidato ciudadano, completamente libre e independiente.

El próximo jueves los aspirantes del partido naranja comenzarán las precampañas en esta entidad; sin embargo, será hasta el 13 de febrero que la asamblea nacional de este partido recogerá el informe de actividades y respaldo de cada uno de los precandidatos para votar a quienes los representará.