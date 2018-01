Cercanía con AMLO se dio en tiempos de la Constituyente: Gabriela Cuevas

Pocas semanas de 2018 pasaron para que la senadora Gabriela Cuevas anunciará lo que venía cocinando hace más de un año: apoyar la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador –precandidato de Morena-PES-PT– y su renuncia al PAN.

En entrevista con Publimetro reveló que la decisión que tomó recientemente surgió con la cercanía de ciertos personajes desde el tiempo de la Asamblea Constituyente de la ahora Ciudad de México, que operó de septiembre de 2016 a enero de 2017.

La ex panista también contó que salir del PAN fue una difícil, pero que “como en los divorcios, el respeto debe prevalecer”.

¿Cómo te sientes de haber dejado el PAN?

–Dejar el PAN no fue una decisión fácil, soy panista, fui panista más de 23 años y nunca va a ser eso una decisión sencilla, pero me siento contenta y satisfecha. Sé que estoy tomando la decisión correcta para México. No podemos seguir tan divididos y enojados, todos contra todo. Urge tener más diálogo interno en nuestro país y reconciliación.

¿Tu renuncia al PAN cambia los planes de trabajo en la Unión Parlamentaria?

– En la Unión Parlamentaria el trabajo sigue ahí, los tiempos de esta organización no son coincidentes con los tiempos de la política en México, pero continúo y eso (la salida del PNA) no tiene nada que ver porque fui elegida como persona, no por mi militancia.

¿Y en el Senado?

–En el Senado, no lo sé. Han sido sorpresas un tanto desagradables porque ni siquiera para mandar a la gente administrativa. Nada más desactivaron mi cuenta de correo electrónico, le pidieron a mi secretaria no presentarse y que devolviera el celular. Es muy desagradable esa parte, yo creo que hasta en los divorcios y en las separaciones debe prevalecer cierto respeto y posibilidades de diálogo, pero por lo visto para algunos no es así.

¿Levantaste un acta por el tema de tus oficinas?

– Lo estamos checando ya, hay algunas cosas que dependen del PAN, pero lo estamos revisando en función de si era una atribución del grupo parlamentario o no. A mí no me interesa estar en pleitos con el PAN, yo creo que una cosa es que ellos muestren una civilidad muy elemental, pero yo si hago un llamado al respeto, al diálogo y que podamos trabajar las diferencias en paz porque todavía falta un periodo (en el Senado).

¿Quién buscó a quién, López Obrador a ti o tú a él?

– Hubo como varias personas que estuvieron propiciando que se diera ese diálogo. No fue un proceso rápido, fue un proceso que llevó tiempo, con muchos compañeros senadores, incluso en la Asamblea Constituyente, muchos de ellos, eran ejemplo. La amabilidad y amistad, se fueron dando vínculos muy humanos, personales y buenas amistades, fue muy natural.

¿Ya te reuniste con su equipo?

– Ya que tenga tiempo, en cuanto haya tranquilidad podré tener reunión con su equipo y ver en qué área puedo colaborar y abonar para que el 1 de julio tengamos un resultado muy positivo.

¿Morena brinda las condiciones para que te afilies?

– Vamos ver cómo se van dando las cosas, un paso a la vez. Por supuesto que estoy convencida de participar con ellos en esta campaña, de trabajar mano a mano y de involucrarme en las campañas, pero hay que conocernos más. Agradezco a Morena y a los partidos que están con coalición que me han dado una bienvenida súper cálida (…), pero no es algo que haya pensado mucho.

¿Qué temas te convencieron de la propuesta de AMLO?

– La reconciliación, que México pueda tener unidad y diálogo. Me gusta el llamado a la pluralidad, la inclusión y dentro de ello, es que la agenda más apremiante de México tiene que ver con el combate a la pobreza y que es una deuda que lleva décadas en nuestro país y que hay que darle más atención, prioridad y eficacia; es importantísimo. El compromiso con la honestidad, el combate a la corrupción es fundamental y es algo que tiene que transformar a la política mexicana que es un cáncer que nos ha venido acabando. Hay muchas cosas positivas en esta candidatura y me da mucho gusto poder participar en la campaña.

¿Cuáles crees que sean los puntos fuertes en los que puedas apoyar a AMLO?

– Sin duda en política exterior, es un punto importante que me gusta y que podría apoyarlo. He trabajado toda mi vida y conozco bien la ciudad, es donde vivo y crecí en esta comunidad. Será muy importante trabajar de cerca con el candidato y dónde se ocupe, a veces hay que entender que vamos empezando, llegar con humildad y con las pilas bien puestas para trabajar dónde sea necesario y mejor podamos aportar al movimiento.

¿Qué te llevas y qué le dejas al PAN?

–Me llevo una inmensa gratitud, los mejores recuerdos personales, desde que tenía 15 años. Me llevo acción juvenil en el corazón, grandes amistades. Fueron 23 años de mi vida y siempre va a formar parte de mi. Somos lo que nuestra propia historia nos va haciendo vivir y veo una gran gratitud y profundo cariño al PAN, sobre todo a la institución y a la militancia. Dejo una historia de buenos resultados, del PAN no ha habido un sólo reproche o señalamiento hacia mí, fui una panista siempre disciplinada y trabajadora, que apoyé a mi partido en los momentos más difíciles y hoy tomo una decisión con esa misma convicción de seguir trabajando por lo que creo, lo que sueño y lo que creo que es mejor para México.

¿Si no hubo reproches por qué te separas?

–El PAN cumplió con un primer objetivo en el año 2000: dar la alternancia partidista y con eso se escribió una página nueva en la historia de nuestro país, pero yo creo que en 18 años no supimos entregarle una verdadera transición a México. Hoy no solamente es el tema de la transición sino de la conciliación y es importante que sepamos si queremos seguir con el mismo esquema o dar el paso a la verdadera transición democrática.

¿A qué se deben las salidas recientes del PAN, a la alianza con la izquierda?

–El tiempo lo irá diciendo, pero creo que muchas legítimas aspiraciones de panistas que han trabajado toda su vida se vieron coartadas con estas decisiones donde no me queda clara que haya habido una consulta exhaustiva. Se hicieron heridas que no sé que tanto hayan cicatrizado y eso creo que más que yo, lo responderá en las próximas semanas la propia militancia.

¿Qué opinas de la candidatura presidencial de Ricardo Anaya?

–Yo me voy con enorme gratitud, con un cariño a la institución y a la militancia y no tiene mucho sentido que yo opine de los asuntos internos del PAN. La misma gente será quien manifieste opiniones en el mismo proceso y en la jornada electoral.

¿Qué opinas de las voces que aseguran que AMLO sería un peligro en la Presidencia?

– Estoy convencida de que el tiempo le ha dado la razón en muchos temas y por ejemplo, hace unos años que se gestaba el programa de ayuda para los adultos mayores y los mismos partidos que rechazaron las políticas ahora las han implementado. El tiempo va poniendo las cosas y vamos aprendiendo de decisiones y su gestión en la CDMX no fue un peligro para nadie.

