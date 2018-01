Senadores del PAN y PRD priorizan temas en plenaria

Los senadores de los grupos parlamentario de Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) realizaron este lunes su reunión plenaria en la que consideraron apremiante impulsar la ley secundaria de los gobiernos de coalición.

Luis Sánchez Jiménez, coordinador de los senadores del sol azteca advirtió que "se corre el riesgo de que fracasen antes de tiempo", por lo que en este último periodo debe quedar listo.

Por su parte, el líder de los senadores del PAN, Fernando Herrera, habló de la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción y de lograr el equilibrio del poder para evitar el detrimento de la democracia.

"Necesitamos un cambio profundo para erradicar la corrupción y nombramientos. No simulaciones, no tiremos la toalla, estemos unidos. No seamos como el gobierno federal, vamos por una retroalimentación permanente entre los que formamos el frente, necesitamos estar preparados porque el sistema está agonizado, necesitamos unificar el mensaje, necesitamos ser acertivos, disciplina para tener acción legislativa y unidad de propósito", comentó.

Precandidatos presentes

La reunión abrió con la presencia de Ricardo Anaya y Alejandra Barrales, aspirantes a la Presidencia de la República y la jefatura de la Ciudad de México, respectivamente.

En su oportunidad Anaya aseguró que "vamos a darle a México el primer gobierno de coalición en su historia" por lo que pidió respaldamos la iniciativa de las organizaciones de la sociedad civil para reformar a fondo el Artículo 102 constitucional.

"Quiero pedirles que, en adición a la reforma al 102 constitucional, se pueda dar prioridad máxima a la legislación en materia de gobiernos de coalición: requerimos mayorías estables, necesitamos de un Ejecutivo que realmente rinda cuentas frente al Legislativo", argumentó.

En tanto que Barrales Magdaleno confió en el triunfo no solo de la coalición sino del primer gobierno de coalición que implementaran al ganar las respectivas candidaturas y las elecciones del próximo 1 de julio.

"No podemos esperar a que las cosas cambien si seguimos que la solución se dé de la misma manera. Este país, no solamente no ha avanzado, sino que ha ido retrocediendo de 30 años a la fecha, y esto ha sido en gran medida porque cada elección venimos haciendo apuestas personales, cada 6 años estamos buscando reinventar la política, buscando reinventar al país, buscando reinventar una serie de temas", apuntó.

