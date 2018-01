Aseguran que Ebrard se incorpora este jueves al equipo de AMLO

El periodista Ciro Gómez Leyva, difundió a través de su cuenta de Twitter que Marcelo Ebrard Casaubón, ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México regresará este jueves a la política mexicana.

En el mensaje detalla que el puesto que ocupara será de coordinador de la primera circunscripción de la campaña del aspirante presidencial de la coalición de Morena, PT y Encuentro Social (PES), Andrés Manuel López Obrador.

Mañana regresa @m_ebrard a la política mexicana. Será el coordinador de la primera circunscripción de la campaña @lopezobrador_. — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) January 31, 2018

Recientemente el abanderado de la alianzaJuntos Haremos Historia dijo que Ebrard es bienvenido en su equipo de campaña y que su intención no es la de buscar un cargo sino colaborar a cuidar el voto de Morena.

"No anda él buscando cargos, no anda buscando candidaturas, él me lo dijo, y lo que quiere es ayudar para que no nos roben la elección. Son bienvenidos todos los que quieran ayudar con ese propósito", dijo.

Detalló que la responsabilidad del ex mandatario de la Ciudad de México será la de ayudar en lo que pueda. " Sobre todo nos va a ayudar y estoy haciendo un llamado a muchos con ese propósito: a cuidar los votos para que no haya fraude electoral. Todo el que quiera ayudar a que la elección sea limpia y libre es bienvenido".

También puedes leer: