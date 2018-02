Ebrard niega haber escapado del país; fue persecución política, asegura

El ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard Casaubón, asegura que no huyó del país por dos años como se ha dicho, sino que se trató de persecución política que sufrió.

En entrevista tras el anunció de su integración en el equipo de campaña de Andrés Manuel López Obrador, el político negó haber salido del país por malas decisiones durante su gestión.

Aseguró que está encantado de volver a la ciudad y que no se siente avergonzado, pues de otro modo no hubiera regresado.

“Debo aclarar que estuve viniendo y no estuve fuera, como dicen, dos años. Yo salí porque no me permitieron ser ni siquiera candidato a diputado suplente", dijo.

“Siempre he estado defendiendo todos mis actos de gobierno, no tengo nada de que avergonzarme, sino no estaría aquí”, mencionó.

Cuestionado sobre si buscará un puesto en el gabinete de gobierno del abanderado de Morena, dijo que su prioridad ahora es evitar el fraude electoral.

“Lo primero que tenemos que hacer es cuidar que se respete el resultado de la elección, ya vivimos el 2006, el 2012… y la tarea decisiva es esa", apuntó.