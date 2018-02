No le voy a fallar al pueblo de México, seré un buen presidente: AMLO

El Partido Encuentro Social (PES), tomó protesta a Andrés Manuel López Obrador como su candidato a la Presidencia de la República para las elecciones del próximo 1 de julio.

Ante la presencia de Hugo Eric Flores, presidente nacional del PES y militantes del partido, el tabasqueño se comprometió a consolidar el proyecto de nación en beneficio de los mexicanos.

"No le voy a fallar al pueblo de México, seré un buen presidente", apuntó el ex perredista quien ayer realizó el juramento por el partido PT y el domingo ante Morena.

Durante su discurso hizo referencia al Antiguo Testamento, de la forma en que se habla de justicia y equidad en ese documento y de cómo esos preceptos siguen vigentes en la actualidad.

También reiteró la máxima de "no mentir, no robar y no traicionar", al llegar a la presidencia para consolidar su Proyecto de Nación.

"Hay que reconciliarnos mediante el amor, el amor es fundamental para lograr la regeneración de nuestra país. La crisis actual se debe no solo a la falta de bienes materiales sino también a la pérdida de valores, debemos buscar una nueva forma de auspiciar el cambio de mentalidad", apuntó.

Además, habló de impulsar cambios éticos para lograr el cambio que necesita México y que se refleja con la necesidad de estar bien con uno mismo y todo aquello que nos rodea.

"La verdadera felicidad es estar bien con nosotros mismos, nuestra conciencia y con el prójimo", precisó.

