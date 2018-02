Aun sin ser candidata oficial, Zavala presenta imagen de campaña

Margarita Zavala, aspirante independiente a la Presidencia, presentó la imagen que ocupará durante la campaña electoral, esto, aún cuando el Instituto Nacional Electoral (INE), aún no oficializa su candidatura.

En conferencia de prensa en la que explicó que continuará con los colores azul, blanco y naranja–muy parecidos a la imagen del PAN–, dijo que ella es tan candidata como Andrés Manuel López Obrador o José Antonio Meade.

"Estaré en la boleta por la voluntad libre y democrática de la gente, y eso es muy importante decirlo. Mi candidatura no es producto del dedazo, ni de la auto-imposición, ni de la simulación democrática. Yo soy la candidata del pueblo porque así lo decidieron más de un millón de ciudadanos y por ellos, en su momento, voy a hacer una campaña con ideas, con propuestas, con un proyecto para México", aseguró.

Sobre el tema de Anaya

Cuestionada sobre el tema del enriquecimiento del que es acusado el candidato del PAN, Ricardo Anaya, precisó que, según su experiencia en cargos públicos, a su edad no le alcanzaría para estar metido en negocios millonarios.

"Yo he tocado muchos puestos públicos, en mi familia, e incluso en mi persona, y no alcanza para que a esa edad se ese metido en millones y millones de pesos. No alcanza a quien sólo se ha dedicado al servicio público. Y se tiene que explicar, y si sabía, y por eso no lo había declarado, es una gran irresponsabilidad con el partido que debió cuidar", expresó.

Además precisó que alguien que tiene que dar una explicación de ocho minutos, "con pizarrón y todo, yo creo que ya no te creyó a quien le dirigiste la explicación”.

