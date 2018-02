Andrés Manuel y Anaya, se adueñaron 'a la mala' de recursos públicos: Meade

El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, dijo que los señalamientos contra el panista Ricardo Anaya no es un tema que haya empezado en campaña, y lo llamó a hacerse cargo de las decisiones inmobiliarias que no tienen un fundamento financiero y que no son consistentes con la trayectoria de un servidor público honesto.

En entrevista con Javier Solórzano, en Once Noticias, el abanderado de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza, rechazó que haya una estrategia contra Anaya y resaltó que en cualquier espacio de contienda hay escrutinio y los participantes tienen que estar dispuestos a sujetarse a ese escrutinio.

Afirmó que lo “que hoy dicen las encuestas, algunas de las cuales me ubican en primero, otras en segundo y otras en tercero, lo que están reflejando es, fundamentalmente, el hecho de que Andrés Manuel y Ricardo, los dos, se adueñaron a la mala de recursos públicos en especie, entregados a sus partidos, y los utilizaron por espacio de varios años en su promoción personal”.

Recordó que el 12 de diciembre, cuando empezó la precampaña, él nunca había salido en un spot, mientras que López Obrador había salido en varios millones, al igual que Ricardo Anaya, "usando y abusando de recursos público que en especie se entregaron para que los partidos hicieran promoción de sus plataformas y de sus partidos, no para que hicieran propaganda personal en beneficio de una persona”.

Advirtió que con todos estos elementos que ha trascendido sobre el candidato presidencial de Por México al Frente, en donde, además se conocían antes de la campaña, la pregunta de fondo no debiera ser si es o no estrategia de la campaña, la pregunta de fondo es: si quien quiere ser presidente puede o no explicar cada uno de sus actos en materia patrimonial.

Meade Kuribreña sostuvo que en el caso de Andrés Manuel López Obrador, aspirante presidencial de Morena, tampoco puede explicar su patrimonio, "es quien lleva 15 años sin podernos decir de qué vive".

Afirmó que tres personas hoy quieren ser presidentes: uno no puede explicar de qué ha vivido los últimos 15 años, el otro no puede explicar sus decisiones y su patrimonio inmobiliario con su trayectoria.

“Y tienes un tercero, que soy yo, que con 20 años de experiencia de servicio público ininterrumpido tiene absoluta claridad de que todo lo que soy y todo lo que tengo se explica estrictamente por un trabajo honorable y honesto”, añadió.

Comentó que en caso de que fuera él de quien repente trascendió que tenía a su familia viviendo en Estados Unidos por dos años y que los hubiera ido a visitar todos los fines de semana. “Pues ahí se hubiera acabado el juego, ni siquiera hubiera sido necesario ni hubiera tenido yo la oportunidad de explicar cómo lo había yo hecho, por qué y de qué manera”.

Más aún, planteó que en caso de que hubiera sido él (que tiene 10 años más que Anaya, con una trayectoria que implica cinco secretarías), quien compró una planta industrial en Querétaro, además una planta industrial en un parque industrial con enormes proporciones y dimensiones, “de nuevo, no hubiera sido necesario nada más para que el cuestionamiento fuera severo”.

Sobre ese tema, el aspirante a la Presidencia de la República agregó que además "esa planta industrial se la vende a una empresa 'facturera'. Ahí se hubiera acabado el juego, no hubiera sido necesario un solo espacio de reflexión adicional”.

Por ello, José Antonio Meade cuestionó con esos tres datos cómo le hace un funcionario público de 39 años de edad para tener acceso a un predio que vale 54 millones de pesos.

“Imagínate, además, que de repente a mí se me hubiera encontrado una fundación que se llamara Por un México más Técnico, lo que tú quieras ponerle de nombre, y que esa fundación su única actividad hubiese sido construir un inmueble”, añadió.

Aseveró que con esa colección de cuatro cosas, por sí mismas y sin mayor elemento de investigación, debían de haber llamado la atención.

“La gente tiene que hacerse cargo de su vida, de sus obras, de su trayectoria, de sus estrategias y en este caso, en particular, de las decisiones inmobiliarias que no tienen un fundamento financiero y que no son consistentes con la trayectoria de un servidor público honesto”, expresó.

Hay una gran diferencia entre servir con el poder y servirse del poder

En su cuenta de Twitter, Meade aseguró que "Hay una gran diferencia entre servir con el poder y servirse del poder"

En el mensaje aspirante presidencial de la coalición Todos por México aseveró que "eso nos distingue y hará la diferencia al final de la contienda. Que conste. #YoMero”.

Hay una gran diferencia entre servir con el poder y servirse del poder. Eso nos distingue y hará la diferencia al final de la contienda. Que conste. #YoMero. — José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) February 28, 2018

TAMBIÉN PUEDES LEER