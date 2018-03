PGR sólo hace su trabajo; es Anaya quien tiene que dar explicaciones: Meade

El candidato presidencial por la coalición Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña, respondió a las acusaciones de su contrincante Ricardo Anaya sobre el presunto uso de la Procuraduría General de la República (PGR) con fines electorales por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), asegurando que es él quien debe de dar explicaciones sobre las irregularidades de las que se le señala.

"La PGR no se fue de viaje a Atlanta todos los fines de semana por espacio de 12 años; la PGR no puso una fundación para construir un edificio; la PGR no compró una planta industrial; la PGR no le vendió una planta industrial a una facturera; la PGR no lavó dinero para efecto de hacer llegar de recursos públicos", dijo tras su participación durante una reunión en el Club de Industriales.

El candidato de la coalición Por México al Frente asegura que la PGR está trabajando en favor de la candidatura de Meade para desprestigiarlo a través de las acusaciones sobre presunto lavado de dinero en la compra-venta de un terreno al empresario Manuel Barreiro.

Sin embargo, Meade contraatacó diciendo que todos los datos por los que se le acusa son públicos, "tiene que explicar todos estos elementos (…) el contrato de compra venta es público, la propiedad de la bodega industrial es pública, la fundación es pública, lo que se hizo con la fundación es público".

Afirmó que como candidatos a la Presidencia deben de estar dispuestos e incluso invitar al escrutinio de su vida como servidores públicos.

