Dialoga Anaya con migrantes mexicanos en Los Ángeles, California

“Para nosotros, en México, ustedes son unos héroes, ustedes son quienes se atrevieron a soñar y quienes han hecho realidad ese sueño”, afirmó Ricardo Anaya ante migrantes mexicanos,

Tras escuchar las preocupaciones de la comunidad mexicana en Estados Unidos, Ricardo Anaya aseguró que cuando sea presidente de México nuestro país nunca más se volverá a poner de tapete frente a un gobierno estadounidense, como ha ocurrido, lamentablemente, con la actual administración priista, no obstante que dejará en claro que no se pagará ni un centavo del muro fronterizo que pretenden construir.

“Después de que Donald Trump había estado insultando, denostando a lo mejor que tiene México en Estados Unidos, se atrevieron a ponerle un tapete rojo para que fuera recibido en Los Pinos, como si se tratara un jefe de Estado. De ahí salió uno de sus últimos anuncios de campaña. Ahí se consumó la humillación al pueblo de México”, dijo al recordar el papel del gobierno mexicano durante la pasada campaña por la presidencia de Estados Unidos.

Aclaró que, si bien México necesita de Estados Unidos, ese país también necesita de nosotros, pues mientras a ellos les preocupa la migración indocumentada, a nosotros también nos preocupa el tráfico de armas y la demanda de droga, lo cual explica muchos de los problemas de violencia.

“Queremos colaborar, queremos construir, pero eso solo va a ser posible si empezamos por respetarnos a nosotros mismos, porque el que no se respeta a sí mismo no va a ser respetado por los demás y el gobierno mexicano ha actuado de manera indigna, se ha faltado al respeto a sí mismo y por eso hoy el gobierno estadounidense no respeta al gobierno mexicano”.

Ricardo Anaya externó su profunda admiración por los migrantes mexicanos, pues, dijo, “quien es cobarde no migra, se conforma con su realidad. Quien emigra por definición es una persona extraordinariamente valiente. Quien es flojo tampoco va a emigrar. El que migra, por definición, es una persona trabajadora, con hambre y con ganas de salir adelante. Quien es egoísta, tampoco va a ser migrante. El migrante es generoso, es generoso consigo mismo y con los demás, con su familia”, enfatizó.

De esta forma, resumió, “quienes deciden pasar el viacrucis de cruzar la frontera de Estados Unidos no lo hacen para hacerle daño a nadie, sino para salir adelante ellos y sus familias, para trabajar de manera honrada, honesta, intensa”.

Finalmente, aseguró que como presidente combatirá la inseguridad, la violencia, la corrupción, la desigualdad y la pobreza. “Yo se los aseguro: vamos a recuperar la paz y la tranquilidad en nuestro país. Las familias mexicanas, sus seres queridos, sus comunidades merecen vivir en paz”, puntualizo´.

