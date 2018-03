Gobierno debe sacar las manos de la elección y de PGR: Zepeda

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Damián Zepeda Vidales, pidió al gobierno federal sacar las manos de las elección, particularmente de la Procuraduría General de la República.

En entrevista con medios de comunicación, Zepeda lamentó el gobierno se involucre en contra de los partidos de oposición en vez de interesarse en otros asuntos como el caso de César Duarte.

"La verdad de las cosas es que es el mundo al revés. O sea, al corrupto, al delincuente, al que todos sabemos que tuvo grandes delitos en su estado que es César Duarte pues lo exoneran y no lo procesan", exhortó.

Agregó el mismo INE aseguró que la PGR está interviniendo en el proceso y que "es más que evidente esta participación facciosa que está teniendo el gobierno federal".

"Yo creo que es más que evidente que el gobierno federal tiene toda una ofensiva de ataque no nada más hacia Ricardo Anaya, sino a lo que representa, que es el liderazgo de la oposición, quien está planteando un cambio real para este país. Y hace muy mal el gobierno federal en no respetar la diversidad de ideas y la libertad de expresión de los partidos políticos de oposición", afirmó.

Es evidente que hay un pacto Peña-AMLO

Ante el cuestionamiento de si responderá al llamado que hizo Andrés Manuel López Obrador a los líderes de los partidos, Zepeda Vidales lamentó la actitud del candidato a los ataques del gobierno contra la oposición.

"Es más que evidente que hay un pacto, no puede ser que no esté viendo esto, y no porque no le esté pasando a él ahorita quiere decir que eso sea correcto.

"No queda nada de ese Andrés Manuel de antes, con quien yo difería en visión de país, pero a quien respetaba, porque luchaba por sus ideales. Hoy no es más que un señor pragmático, enfermo de poder, que está obsesionado con ganar la Presidencia y que está pactando con la mafia del poder, como él le dice", puntualizó.

